vivo

Francia vs Suecia: duelo de alto nivel por un lugar en los octavos

Francia y Suecia ya juegan en Nueva York/Nueva Jersey por los 16avos de final del Mundial 2026. Los escandinavos buscan dar el golpe ante uno de los grandes favoritos.

Uno de los favoritos del Mundial 2026, Francia enfrentará a Suecia por un lugar en octavos de final.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El seleccionado francés, dos veces campeón del mundo, llega tras una fase de grupos perfecta en la que finalizó como líder del Grupo I con tres victorias consecutivas. El equipo dirigido por Didier Deschamps mostró solidez colectiva y un ataque contundente, con Kylian Mbappé como principal figura. El delantero se mantiene en la pelea por ser el máximo goleador del torneo, en una disputa que también involucra a Lionel Messi.

46b3d3d8eba26d16ba64ee80f93a1b2684f9b397w
Kylian Mbapp&eacute; y compa&ntilde;&iacute;a en la previa al partido frente a Suecia.

Kylian Mbappé y compañía en la previa al partido frente a Suecia.

Suecia, regularidad y un desafío mayor

499ee2391ba0f42c4f2d50dab64a7dfb1f2859f9w
Francia vs Suecia

Francia vs Suecia

Francia vs Suecia - Minuto a minuto

Embed

Te puede interesar

Gabriel Martinelli celebra el 2-1 definitivo entre Brasil y Japón.

Brasil sufrió hasta el final, venció 2-1 a Japón y se metió en los octavos del Mundial 2026

Por Nicolás Salas
Bounou fue clave en la definición y Marruecos terminó festejando una victoria inolvidable ante los europeos.

Épico en Monterrey, Marruecos dejó afuera a Países Bajos desde los doce pasos

Por Redacción Deportes
El entrenador argentino emocionado tras el triunfo y clasificación se abraza con sus jugadores. 

Gustavo Alfaro, entre la épica y la convicción tras la hazaña de Paraguay

Por Sergio Faria