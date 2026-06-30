Francia vs Suecia: duelo de alto nivel por un lugar en los octavos

Francia y Suecia se enfrentan en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce que reúne a dos selecciones con presente sólido y objetivos ambiciosos en la competencia.

El seleccionado francés, dos veces campeón del mundo, llega tras una fase de grupos perfecta en la que finalizó como líder del Grupo I con tres victorias consecutivas. El equipo dirigido por Didier Deschamps mostró solidez colectiva y un ataque contundente, con Kylian Mbappé como principal figura. El delantero se mantiene en la pelea por ser el máximo goleador del torneo, en una disputa que también involucra a Lionel Messi.