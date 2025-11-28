Fórmula 1: Franco Colapinto arranca la única práctica del Gran Premio de Qatar

Live Blog Post

Fórmula 1: pasaron los primeros 10 minutos de la Práctica Libre 1

La sesión avanza y los registros mejoran notablemente. En este contexto, Max Verstappen logra afirmarse al frente de la tabla con un giro veloz de 1:23.343, resultado que representa una referencia clara en el arranque de la tanda. Por su parte, Franco Colapinto marca 1:24.726 y se coloca en la decimoquinta posición, mostrando un rendimiento sólido en comparación con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien registra un mejor tiempo de 1:24.619 para ubicarse en el puesto doce.