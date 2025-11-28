vivo

Fórmula 1: Franco Colapinto arranca la única práctica del Gran Premio de Qatar

FÓRMULA 1. Con la presencia de Franco Colapinto, ya se corre la única sesión de entrenamientos en el Circuito Internacional de Lusail.

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La temporada 2025 de la Fórmula 1, que tiene como líder a Lando Norris, tendrá su 23° carrera del año en el Gran Premio de Qatar, el cual tendrá la particularidad de contar con formato Sprint, por lo que solo se desarrollará solamente una práctica libre este viernes 28 de noviembre, la cual cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto.

Fórmual 1: ¡Vuelve a la pista Franco Colapinto!

Con 28 minutos por delante, el piloto argentino sale del boxes y vuelve a girar. Por el momento, la sesión de entrenamiento es liderada por George Russell, con una vuelta rápida de 1:22.165.

Fórmula 1: ¡Colapinto a boxes!

Luego de poco más de 20 minutos girando en el circuito, tanto Pierre Gasly (15° con un tiempo de 1:23.468) como Franco Colapinto (16° con un registro de 1:23.529) ingresaron a boxes, al igual que gran parte de la grilla.

Fórmula 1: pasaron los primeros 10 minutos de la Práctica Libre 1

La sesión avanza y los registros mejoran notablemente. En este contexto, Max Verstappen logra afirmarse al frente de la tabla con un giro veloz de 1:23.343, resultado que representa una referencia clara en el arranque de la tanda. Por su parte, Franco Colapinto marca 1:24.726 y se coloca en la decimoquinta posición, mostrando un rendimiento sólido en comparación con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, quien registra un mejor tiempo de 1:24.619 para ubicarse en el puesto doce.

Fórmula1: Gran Premio de Qatar

En su primer intento, Franco Colapinto, también con los compuestos más duros, marcó un tiempo de 1:27.372.

Fórmula1: Gran Premio de Qatar

Max Verstappen registró el mejor tiempo en la primera vuelta: 1:25.047. Todos los pilotos salieron a pista con neumáticos duros.

Fórmula 1: ¡Luz vede en Lusail!

Arrancó la FP1 del Gran Premio de Qatar. El entrenamiento será clave para los pilotos y las escuderías, que deberán encontrar una óptima puesta a punto lo más rápido posible para encarar el fin de semana con carrera Sprint de la mejor manera.

Arranc&oacute; la FP1 del Gran Premio de Qatar.

Fórmula 1: límites de vueltas para cada neumático y dos paradas obligatorias

Los pilotos no podrán utilizar más de 25 giros el mismo compuesto por medidas de seguridad impuestas por la FIA

