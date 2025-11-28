Fórmula 1: Franco Colapinto arranca la única práctica del Gran Premio de Qatar

La temporada 2025 de la Fórmula 1, que tiene como líder a Lando Norris, tendrá su 23° carrera del año en el Gran Premio de Qatar, el cual tendrá la particularidad de contar con formato Sprint, por lo que solo se desarrollará solamente una práctica libre este viernes 28 de noviembre, la cual cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto.
Fórmual 1: ¡Vuelve a la pista Franco Colapinto!
Con 28 minutos por delante, el piloto argentino sale del boxes y vuelve a girar. Por el momento, la sesión de entrenamiento es liderada por George Russell, con una vuelta rápida de 1:22.165.