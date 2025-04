Fórmula 1: cuándo y dónde será el próximo Gran Premio

La Fórmula 1 no se toma respiro y en muy poco tiempo podremos observar a los 20 pilotos subidos a cada uno de los monoplazas de las diez escuderías reinantes, donde competirán para alegría de todos los fanáticos del automovilismo.

GG8E-mfWkAAoGAO.jpg El circuito de Bahréin

Tras madrugar durante tres fechas consecutivas, recordando los Grandes Premios disputados en Australia (1 AM); China (4 AM), y Japón (2 AM), llega la primera que se celebrará en un horario mucho más amigable: las 12 del mediodía.