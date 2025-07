Finalíssima en camino: marzo de 2026 sería la ventana elegida para el duelo de la Selección Argentina y España

La Selección Argentina de Lionel Scaloni podría sumar un nuevo capítulo a su ciclo glorioso, volver a disputar la Finalíssima, esta vez frente a España . Aunque el cruce aún no fue oficializado por las federaciones, el diario español AS aseguró que ya existe un principio de acuerdo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) para que el duelo entre los campeones continentales se celebre en marzo de 2026.

No obstante, desde el entorno albiceleste aseguran que todavía no hay confirmaciones oficiales. "No lo veo, no tengo información", había declarado Scaloni tiempo atrás, en medio de la incertidumbre por un calendario internacional recargado y con pocas ventanas disponibles. El entrenador también remarcó que no está entre sus prioridades actuales, aunque reconoció la calidad del rival europeo: "España es una de las mejores selecciones del mundo".