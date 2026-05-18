18 de mayo de 2026 - 16:02

Final del Torneo Apertura 2026: entradas, precios y cuándo salen a la venta

River y Belgrano disputarán el oro del Torneo Apertura 2026 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo 24 de mayo. Toda la información sobre los tickets.

Unas 60 mil personas asistirán al estadio Mario Alberto Kempes para presenciar la gran final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba.&nbsp;

Unas 60 mil personas asistirán al estadio Mario Alberto Kempes para presenciar la gran final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La final del Torneo Apertura 2026 será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 15.30. River, el primero en llegar a esta instancia tras vencer a Rosario Central, enfrentará a Belgrano, que derrotó a Argentinos Juniors por penales.

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Cerca de 30 mil hinchas de River dir&aacute;n presente en el estadio Mario Alberto Kempes.&nbsp;

Cerca de 30 mil hinchas de River dirán presente en el estadio Mario Alberto Kempes.

Lo cierto es que, si se tiene en cuenta las ediciones de los torneos anteriores, la venta se llevaría a cabo por la plataforma Deportick.com. Por lo tanto, quienes quieran acudir a la cita deberán estar atentos a los anuncios oficiales.

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Alrededor de 30 mil hinchas de Belgrano de C&oacute;rdoba copar&aacute;n el estadio Mario Alberto Kempes.&nbsp;

Alrededor de 30 mil hinchas de Belgrano de Córdoba coparán el estadio Mario Alberto Kempes.

Habrá un aforo total de 57000 espectadores. Más de 1000 efectivos estarán destinados al operativo de seguridad, entre Policías, guardias privados, UTEDYC y Tribuna Segura.

Así se jugará la final de la Liga Argentina entre River y Belgrano

  • Día: domingo 24 de mayo
  • Horario: 15:30
  • Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

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