Final del Torneo Apertura 2026: entradas, precios y cuándo salen a la venta

La final del Torneo Apertura 2026 será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 15.30. River, el primero en llegar a esta instancia tras vencer a Rosario Central, enfrentará a Belgrano, que derrotó a Argentinos Juniors por penales.
Entradas para la final del Apertura 2026: dónde se venden, precios y cuándo salen
Por el momento, desde la Liga Profesional y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no emitieron ningún comunicado sobre el espendio de tickets, algo que recién se conocería una vez que queden ambos equipos clasificados.
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Cerca de 30 mil hinchas de River dirán presente en el estadio Mario Alberto Kempes.
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Lo cierto es que, si se tiene en cuenta las ediciones de los torneos anteriores, la venta se llevaría a cabo por la plataforma Deportick.com. Por lo tanto, quienes quieran acudir a la cita deberán estar atentos a los anuncios oficiales.
El Kempes tendrá reparto equitativo (mitad y mitad) de público entre ambas parcialidades, aunque todavía resta descontar el cupo destinado al protocolo y cuestiones organizativas. En ese contexto, se estima que tanto River como Belgrano dispondrán de entre 20 y 25 mil entradas.
Del lado del Pirata, la Popular Artime (Sur) y la Platea Gasparini (Este) será ocupada por los hinchas celestes. Por otro lado, el público que se acerque a alentar al Millonario se ubicará en la Popular Willington (Norte) y en la Platea Ardiles (Oeste) —sector habitual de las transmisiones televisivas y con capacidad para 14.500 espectadores.
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Alrededor de 30 mil hinchas de Belgrano de Córdoba coparán el estadio Mario Alberto Kempes.
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Habrá un aforo total de 57000 espectadores. Más de 1000 efectivos estarán destinados al operativo de seguridad, entre Policías, guardias privados, UTEDYC y Tribuna Segura.
Así se jugará la final de la Liga Argentina entre River y Belgrano
- Día: domingo 24 de mayo
- Horario: 15:30
- Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba
- TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium