Final del Torneo Apertura 2026: entradas, precios y cuándo salen a la venta

River y Belgrano disputarán el oro del Torneo Apertura 2026 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo 24 de mayo. Toda la información sobre los tickets.

Unas 60 mil personas asistirán al estadio Mario Alberto Kempes para presenciar la gran final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba.

La final del Torneo Apertura 2026 será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 15.30. River, el primero en llegar a esta instancia tras vencer a Rosario Central, enfrentará a Belgrano, que derrotó a Argentinos Juniors por penales.

Entradas para la final del Apertura 2026: dónde se venden, precios y cuándo salen Por el momento, desde la Liga Profesional y desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no emitieron ningún comunicado sobre el espendio de tickets, algo que recién se conocería una vez que queden ambos equipos clasificados.

image Cerca de 30 mil hinchas de River dirán presente en el estadio Mario Alberto Kempes. Gentileza. Lo cierto es que, si se tiene en cuenta las ediciones de los torneos anteriores, la venta se llevaría a cabo por la plataforma Deportick.com . Por lo tanto, quienes quieran acudir a la cita deberán estar atentos a los anuncios oficiales.

Del lado del Pirata, la Popular Artime (Sur) y la Platea Gasparini (Este) será ocupada por los hinchas celestes. Por otro lado, el público que se acerque a alentar al Millonario se ubicará en la Popular Willington (Norte) y en la Platea Ardiles (Oeste) —sector habitual de las transmisiones televisivas y con capacidad para 14.500 espectadores.

image Alrededor de 30 mil hinchas de Belgrano de Córdoba coparán el estadio Mario Alberto Kempes. Gentileza. Habrá un aforo total de 57000 espectadores. Más de 1000 efectivos estarán destinados al operativo de seguridad, entre Policías, guardias privados, UTEDYC y Tribuna Segura. Así se jugará la final de la Liga Argentina entre River y Belgrano Día : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Horario : 15:30

: 15:30 Estadio : Mario Alberto Kempes, Córdoba

: Mario Alberto Kempes, Córdoba TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium