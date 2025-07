Fin del misterio en el tenis: María Sharápova explicó por qué gritaba durante los partidos

Pierre Gasly no se calló sobre los rumores de salida de Franco Colapinto en Alpine: "Es complicado..."

En diálogo con el programa 'Hot Ones' de YouTube , la deportista afrontó una dura entrevista, ya que tuvo que confesar algunos de sus secretos, mientras degustaba todo tipo de salsas picantes. En medio de esa nota con el comunicador Sean Evans, la extenista puso fin a uno de los misterios más grandes en la historia del deporte: sus gritos.

Sharápova sufrió las consecuencias del picante y, mientras no para de llorar en la entrevista, respondió varias de las preguntas, entre ellas el por qué de sus gritos en cancha.

Embed - Maria Sharapova Finds Flow State While Eating Spicy Wings | Hot Ones

tennis_majors_514985365_17898259002235821_1286554623604274414_n

A medida que transcurría la nota, la mujer de 38 años no paraba de secarse las lágrimas y reconoció lo difícil que es perder una final: “No se habla mucho de eso. Es uno de los momentos más difíciles como deportista. Y como tenista, porque no muchos otros deportes obligan a la subcampeona a quedarse en la pista mientras se entrega el trofeo”, destacó.