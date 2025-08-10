10 de agosto de 2025 - 17:09

Federico Chiapetta analizó los Juegos Sanmartinianos 2025: "Mendoza apuesta por el deporte inclusivo"

La edición 2025 de los Juegos Sanmartinianos ratifica el compromiso de Mendoza con el deporte como motor de contención. La voz de Federico Chiapetta.

Federico Chiapetta en la entraga de premios de los Juegos Sanmartinianos para Adulto Mayores.&nbsp;

Federico Chiapetta en la entraga de premios de los Juegos Sanmartinianos para Adulto Mayores. 

Foto:

Gentileza: Subscretaria de Deportes.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

"En la actualidad, a los Juegos Sanmartinianos, podríamos definirlo como la competencia más inclusiva de todas en la provincia de Mendoza. Sinceramente, es una oportunidad única para todos. Por lo tanto, desde la provincia apostamos por ese concepto: deporte e inclusión", con estas precisas palabras, arrancó el encuentro entre Los Andes y Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de la provincia de Mendoza.

Leé además

Federico Accardi En La Cima

Federico Accardi En La Cima: "El deporte me cambió la vida"

Por Redacción Sociedad
Los chicos de Don Orione se abrazan luego de uno de los goles hechos a COP y los hinchas mendocinos de este cuadro festejaron.

Los mendocinos amantes de un deporte están como locos

Por Gonzalo Tapia

De inmediato, agregó: "El Estado no puede estar ausente en este tipo de eventos. Es una verdadera inversión que permite que muchos chicos, que no tienen acceso a los clubes, puedan participar, competir, aprender, crecer, sumar experiencia. No sólo incluye a los deportistas, también hay miles de docentes involucrados que permiten, que los Juegos Sanmartinianos crezcan año tras año.

Juegos_17-1
JUEGOS SANMARTINIANOS. Los Adultos mayores, tienen su lugar en Mendoza.&nbsp;

JUEGOS SANMARTINIANOS. Los Adultos mayores, tienen su lugar en Mendoza.

Con las finales provinciales ya en marcha, los Juegos Sanmartinianos 2025 se consolidaron en los últimos años, como una política deportiva clave del Gobierno de Mendoza, que apuesta fuertemente a la participación territorial y el acceso igualitario al deporte en toda la provincia.

En esta oportunidad, más de 15.000 deportistas de los 18 departamentos de Mendoza compiten en 40 disciplinas, en diversos escenarios del Gran Mendoza. Las actividades ya se desarrollan en varias categorías, ya se compitió en natación, natación adaptada, tiro y básquet 3 vs. 3. Furor total.

Esta política de estado garantiza el desarrollo del evento en articulación con los 18 municipios mendocinos. Este apoyo incluye logística integral: transporte, alojamiento, alimentación y organización deportiva, asegurando la participación equitativa de todos los departamentos, incluso los más alejados.

Al respecto, el subsecretario de Deportes, agregó: "Queremos garantizar que cada departamento tenga su espacio y que nadie quede afuera por falta de recursos. Por esta razón, desde que arrancan los juegos, cada municipio empieza con su competencia interna, colegios, uniones vecinales, clubes, parroquia. Participan todos. Ese es el máximo objetivo nuestro".

Juegos_10-1

Finalizada la etapa provincial, 300 deportistas mendocinos, se convierten en la bandera del deporte de Mendoza y compiten en la instancia final en Mar del Plata en los histórico Juegos Evita. Chiapetta, afirmó: " Mendoza garantiza siempre su participación, ya que cuenta con los recursos para decir presentes y permitirle vivir esta mágica experiencia a cada uno de nuestros deportistas. Mendoza, no depende la Nación para estas actividades".

Los Juegos Sanmartinianos no sólo son una competencia, son una herramienta de inclusión, desarrollo social y formación en valores. Participan jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, en una experiencia que promueve la convivencia, el esfuerzo personal y el sentido de pertenencia.

Juegos Sanmartinianos: Etapas y cronograma

Etapa departamental: se llevó a cabo en julio, luego del proceso de inscripción que cerró en junio. En esta fase se eligieron los representantes de cada departamento.

Finales provinciales: comenzaron el 24 de julio y se extenderán durante los fines de semana de agosto.

Etapas nacionales: los ganadores de la instancia provincial representarán a Mendoza en los Juegos Nacionales Evita Juveniles, del 29 de septiembre al 4 de octubre en Mar del Plata. La Final Nacional de Adultos Mayores, tendrá lugar en Salta, del 1 al 5 de septiembre.

Juegos Sanmartinianos: comenzaron las finales provinciales

Las competencias de natación y natación adaptada tuvieron lugar en el Gimnasio Nº1. El tiro con arco y flecha se disputó en el Tiro Federal y los partidos de básquet 3 vs. 3 se realizaron en el Club Leonardo Murialdo.

El coordinador de los Juegos Sanmartinianos en General Alvear, Roberto Simón destacó que en la instancia departamental participaron 700 chicos, y que llegaron a esta final de tiro, natación y básquet 3 vs. 3 con una delegación de 150 deportistas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

guaymallen sera sede del congreso de actividad fisica y deportes 2025

Guaymallén será sede del Congreso de Actividad Física y Deportes 2025

Por Redacción
Los ganadores de esta instancia tendrán el orgullo de vestir los colores de Mendoza en la Final Nacional de los Juegos Evita para Personas Mayores, que se disputará del 1 al 5 de septiembre en la provincia de Salta.  

Polideportivo: Son todo un éxito los Juegos Sanmartinianos para deportistas mayores de Mendoza

Por Gonzalo Tapia
GOLF CLUB ANDINO. Felipe López Nadal fue el ganador entre los caballeros de tercera categoría. 

Golf Club Andino: continúa a todo ritmo el Torneo de Invierno en el Parque

Por Gustavo Villarroel
Chaco For Ever vs Gimnasia de MendozaChaco For Ever vs Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza derrotó 2-0 a Chaco For Ever y se convirtió en líder de la Zona B de la Primera Nacional

Por Nicolás Salas