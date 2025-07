Federal A: se cierra la primera fase para los mendocinos

El León encontró calma y pudo hallar un camino por el cual transitar en la fase que viene. Bajó al puntero Bolivar jugando mucho mejor producto de un equipo renovado con los refuerzos. Sin embargo, una golondrina no hace verano, y por eso deberá ratificar esa actuación ante el Verde de San Luis.

Christian Corrales trabajó con mucha más tranquilidad en la semana, pero no por eso sin preocupaciones. Es que el parte médico entregado por la institución confirma que no podrá contar con nombres de peso. Los que no podrán estar son: Matías Rojo (desgarro en el abductor), Sebastián Olivares (distensión en el sóleo), y Nicolás Heiz (distensión en los isquiotibiales). Por otro lado, recuperó a Ignacio Simionato (dejó atrás una pubalgia).