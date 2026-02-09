FADEP se medirá ante La Amistad por la final del Torneo Regional Amateur: día, horario y sede

FADEP se encuentra ante los 90 minutos más trascendentes de su trayectoria institucional. Tras coronarse en la Región Cuyo, el equipo mendocino ya tiene sede confirmada en San Luis para la gran final ante La Amistad de Cipolletti. Una definición única que determinará quién sube al Torneo Federal A.
FADEP ya tiene el mapa trazado para la final más importante de su historia. Tras sellar su clasificación con una contundente goleada 3 a 0 ante Estudiantes de San Luis en la Zona Cuyo, el equipo mendocino ya conoce al rival que se interpondrá entre la Fundación y el ansiado ascenso al Torneo Federal A.
El oponente será La Amistad de Cipolletti, conjunto rionegrino que llega con el envión de haber revertido su propia serie final en la Zona Patagónica. Tras empatar en la ida, el equipo del sur goleó este domingo 3 a 0 a Boxing de Río Gallegos, demostrando ser un rival de cuidado para la instancia definitiva.
El estadio confirmado en Villa Mercedes y los detalles de la definición
A diferencia de los cruces anteriores que se disputaron con partidos de ida y vuelta, esta final se jugará bajo una modalidad que añade dramatismo extremo: será a partido único en sede neutral. El Consejo Federal confirmó que el escenario elegido es el estadio de Jorge Newbery, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
Esta ubicación resulta estratégica para la delegación mendocina por su cercanía, aunque todavía restan definir datos logísticos cruciales para el traslado. Por este motivo, este martes a las 15:00 horas se llevará a cabo una reunión clave en la sede de la AFA. En ese encuentro, dirigentes de FADEP y de La Amistad, junto a autoridades del Consejo Federal, estipularán el día exacto, el horario y la distribución de entradas para los hinchas.
Un rival de peso para el equipo de Sebastián Torrico
La Fundación, liderada institucionalmente por Sebastián Torrico, llega a este compromiso con solidez defensiva y un gran presente ofensivo mostrado en el predio de Russell. Sin embargo, la historia reciente le pone un condimento de revancha a este cruce; FADEP vuelve a estar en las puertas del Federal A, una instancia que ya alcanzó en 2021 pero donde se le escapó el ascenso frente a Independiente de Chivilcoy.
Por su parte, La Amistad de Cipolletti demostró ser un "hueso duro de roer". El conjunto de Río Negro logró imponerse con autoridad en su región, sumando los mismos goles que FADEP en su última presentación y llegando con la moral alta tras superar la paridad inicial de su serie ante el equipo de Río Gallegos.
El reglamento: 90 minutos de fuego o penales
El partido único obliga a ambos equipos a una estrategia sin margen de error, ya que no existe la posibilidad de revertir un resultado en una revancha. El reglamento del Consejo Federal es claro respecto a la resolución del encuentro en caso de que la paridad se mantenga durante el juego reglamentario:
Se jugarán 90 minutos de tiempo reglamentario para buscar al ganador.
En caso de persistir la igualdad, el ascenso se definirá mediante tiros desde el punto del penal.
No se contempla tiempo suplementario previo a la tanda de penales.
Todas las finales del Torneo Regional Amateur
Cabe resaltar que el Torneo Regional Federal Amateur otorga un total de cuatro ascensos, y todas tienen protagonistas y sedes listas:
Tucumán Central vs General Paz Juniors - Estadio Bicentenario de Catamarca.
Juventud Unida de Gualeguaychú vs Defensores de Puerto Vilelas - Estadio de Central Argentino, Santiago del Estero.
FADEP de Mendoza vs La Amistad de Cipolletti - Estadio Jorge Newbery de Villa Mercedes, San Luis.
Escobar FC vs Ferro de General Pico - Estadio de Douglas Haig, Pergamino.