Estadio Feliciano Gambarte: El Tanque, la tribuna y el barrio: el legado de una generación apasionada

Entre las tantas postales que ofrece el estadio Feliciano Gambarte, hay una que nunca pasa desapercibida: el tanque de agua, silencioso y firme, como si sostuviera la historia sobre sus patas. No solo es una reliquia de cemento; es el símbolo de una época donde construir un club era literalmente poner el cuerpo, el bolsillo y hasta la propia vida al servicio de un sueño colectivo. Alejandro Parigi , periodista, productor, hincha apasionado del Tomba, quien falleció en septiembre de 2022 , fue uno de los que mejor supo contar esa historia, en parte porque también era parte de ella.

“Lo primero que hicieron fue el tanque, porque no había agua… Dijeron: vamos a hacer un estadio y no tenemos agua. Y fue lo primero que levantaron”, me contó muchas veces Alejandro. Y lo sabía de primera mano. Su padre fue quien lo construyó, y también gran parte de la tribuna. Una obra que, con los años, se transformaría en símbolo.