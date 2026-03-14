En un partidazo, en La Plata, Independiente Rivadavia y Gimnasia igualan 2 a 2

Un duelo en el que el equipo dirigido po r Berti busca recuperarse de la primera e inesperada caída en el torneo frente a Barracas Central en el Parque. Pero el Lobo lo sorprendió desde el arranque, primero con un remate a los 30 segundos de Nacho Fernández y tras el córner nació el gol de Gimnasia con un cabezazo preciso de Enzo Martínez que puso el 1 a 0.

A los 24', tras un desborde y superar la marca por el sector izquierdo, Villa sacó un centro a media altura y Sartori anticipó y estableció la igualdad.

1 minuto. El Lobo con todo

Tras un desborde por izquierda centro para Nacho Fernández y se fue pegado al palo de Ramiro Macagno

2' Gol de Gimnasia.

Después de la jugada de peligro, hubo dos tiro de esquina desde la izquierda. El centro perfecto de Barros Schelotto para Enzo Martínez que anticipó y cruzó el balón al segundo palo de Macagno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033246611090862355&partner=&hide_thread=false ¡El Lobo golpeó rápido! Enzo Martínez y el 1 a 0 de @gimnasiaoficial ante Independiente Rivadavia pic.twitter.com/K3hmZMHE2t — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 15, 2026

8' minutos. Avisó la Lepra

Centro de Gómez para Bonifacio que se la bajó a Sartori que pasó de largo frente al balón en el área chica.

10' Se fue cerquita

Otro remate de Nacho Fernández. El zurdazo a colocar se fue cerquita del primer palo de Macagno.

12' Se lesionó Macagno

Había ingresado por Nicolás Bolcatto desde el inicio, pero tras una jugada el arquero sintió un tirón y tuvo que ser reemplazado. Salió desconsolado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/2033252889792041259&partner=&hide_thread=false Cabezazo de Sartori y empate de @CSIRoficial ante Gimnasia pic.twitter.com/bnM21ZPBdI — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 15, 2026

24 minutos. Gol de Independiente empató.

Villa superó la marca de Steimbach sacó un centro a media altura desde la izquierda, donde apareció Sartori para poner de cabeza el 1 a 1.

27 minutos. El Lobo pasó al frente

Un pase filtrado perfecto de Steimbach, tras una recuperación para Nacho Fernández que sacó un centro hacia atrás para Torres quien remató y Bonifacio terminó de meter el balón en el arco.

38 minutos. Empató Florentín

Tras un lateral desde la derecha, Florentín bajó el balón en área chica y de media vuelta de zurda marcó el 2 a 2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033253414658826352&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO del Lobo! Gran jugada que terminó con el remate del Chelo Torres pic.twitter.com/QQ82j0GZ9v — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 15, 2026

Probables formaciones de Gimnasia La Plata - Independiente Rivadavia:

Gimnasia: Julián Kadijevic; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Lucas Castro; Manuel Panaro, Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Independiente: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Hora: 15.15.

TV: TNT Sports Premium.