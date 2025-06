El Pulga Rodríguez anunció su retiro con un guiño a Colón de Santa Fe

Alpine no tiene paz: suspendieron a uno de sus pilotos por múltiples sanciones

Actualmente entrena con el Decano, equipo en donde logró ganarse el cariño del público, y se convirtió en uno de los máximos referentes de su historia, pero dejó claro que su adiós definitivo se encuentra cada vez más cerca, y lejos de allí. Durante la entrevista, aclaró que su despedida no será en el Monumental José Fierro, el estadio de Atlético Tucumán, pese a su historia con el Decano.

A pesar de este guiño, explicó que no tuvo más contacto con la dirigencia del Sabalero: “No hablé con nadie desde que me fui de Colón. Cuando fue el descenso estaba a disposición. No era dinero, era un llamado y nos acercábamos”, aseguró.