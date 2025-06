La Finalissima entre la Selección Argentina y España corre peligro

Alpine no tiene paz: suspendieron a uno de sus pilotos por múltiples sanciones

Scaloni no es optimista sobre la disputa: "No veo la fecha"

Lionel Scaloni habló sobre la ausencia de Messi El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni Gentileza

En los últimos días se encendieron las alarmas, ya que el director técnico Albiceleste, Lionel Scaloni, explicó en conferencia de prensa que ve muy complicado que se pueda llevar a cabo este encuentro. “De la Finalissima no sé nada. Este año ya sabemos que está complicado y el año que viene no sé. Yo no veo una fecha en la que se pueda jugar, sobre todo porque está el Mundial. Ya veremos qué decisión toman los que realmente cuentan”, expresó el oriundo de Pujato.