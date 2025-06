El peor momento de Gutiérrez: la renuncia masiva que desmantela la comitiva

"Decían que yo era un estafador, que no pagábamos los árbitros, dijeron muchas cosas que no eran ciertas. Mi apellido y el de Pablo Martínez está limpio . Estamos con la consciencia tranquila de que dimos lo mejor hasta el día de hoy", aseguró

Montalto también se refirió al conflicto con el plantel: "No nos avisaron los jugadores que iban a sacar ese comunicado . El reclamo de no querer entrenar es válido, porque hay irregularidades. Yo esperaba el llamado para avisarnos, pero bueno”.

d54d5d5ddd.jpg

“A todos los hinchas, socios, ex dirigentes, ex presidentes, no podemos dejar que esta gente se nos caguen de risa en la cara. Esta gente, que no fueron dirigentes (sic), son oportunistas. Pablo Martínez y Lucas Montalto son estafadores”, había expresado Quiroga contra los conductores del Celeste.

Sobre estas picantes declaraciones, Montalto se refirió a la actitud mostrada por Quiroga: "esperaba que Carlos me citara y pudiéramos hablar. Que venga ahora él y haga lo que crea que es mejor para el club. Sino que venga quien tenga que venir. Nunca escuchamos a nadie decirnos que nos quería ayudar y sumar".

image.png Lucas Montalto renunció a la presidencia de Gutiérrez

"Quiero agradecerle a la hinchada de Gutiérrez que siempre acompañó pese a que los resultados no se dieron, siempre estuvieron ahí y quiero darles las gracias", cerró el ahora exdirectivo.