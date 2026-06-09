9 de junio de 2026 - 11:56

El partido que preocupa a la FIFA: Estados Unidos e Irán podrían enfrentarse en el Mundial 2026

Un escenario estadístico muy probable para la fase de eliminación directa obligaría al comité organizador a desplegar un protocolo de seguridad sin precedentes en la historia.

El duelo más vigilado de 2026: por qué un cruce en Texas podría movilizar a la diplomacia mundial.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La expansión a 48 equipos en el Mundial 2026 ha generado una ruta de competencia donde el azar deportivo choca frontalmente con la geopolítica. Un cruce específico entre Estados Unidos vs Irán encendió las alarmas gubernamentales, marcando un hito de tensión antes del puntapié inicial.

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Esta transición del torneo permite que equipos de diferentes confederaciones con relaciones diplomáticas complejas se encuentren prematuramente en las llaves eliminatorias. El diseño del calendario fijó una fecha y una sede que, de coincidir con los resultados deportivos previstos, colocarán el foco del mundo sobre un solo estadio en territorio estadounidense.

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos a pocos días del Mundial 2026
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El posible enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán en Texas

La probabilidad de que las selecciones de Estados Unidos e Irán se enfrenten en la etapa de eliminación directa es real y se daría si ambas terminan como segundas en sus respectivos grupos. Según el cuadro oficial, el escolta del Grupo D y el del Grupo G chocarían el viernes 3 de julio en Arlington, Texas. Este duelo se produciría en un clima de extrema tensión, agravado por denuncias de Irán sobre la falta de cooperación en la emisión de visas y apoyo logístico por parte del gobierno anfitrión.

La delegación iraní solicitó formalmente a la FIFA que sus partidos se celebren en México para evitar riesgos de seguridad en Estados Unidos. Sin embargo, el organismo internacional mantiene firme el calendario anunciado en diciembre, exigiendo que todos los equipos compitan en las sedes originales. La situación escaló tras declaraciones contradictorias de Donald Trump, quien dio la bienvenida al equipo pero advirtió sobre peligros de seguridad que obligarían a la selección a abandonar el país en 24 horas tras ciertos avisos.

En el plano deportivo, ambas naciones llegan con ambiciones renovadas. Mientras Estados Unidos busca superar su tercer puesto histórico de 1930 como anfitrión, Irán intenta por primera vez superar la barrera de la fase de grupos. Anteriormente, se cruzaron en Francia 1998 con victoria iraní y en Qatar 2022 con triunfo estadounidense, pero un tercer duelo en 2026, bajo un formato de eliminación directa, representaría el enfrentamiento más politizado de la historia reciente del fútbol.

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El&nbsp;AT&T Stadium es un recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

El AT&T Stadium es un recinto deportivo ubicado en Arlington, Texas, Estados Unidos.

La viabilidad de trasladar partidos a México fue reconocida como factible por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque recalcó que la decisión final recae en la FIFA. De concretarse en Arlington, el partido coincidiría con las vísperas del aniversario de la independencia de Estados Unidos, sumando una capa de simbolismo social que obliga a las autoridades a revisar cada detalle del operativo de seguridad.

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