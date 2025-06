El lamento de Lewis Hamilton tras enterarse que atropelló a un animal en plena carrera: "Desvastador"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ElReyGuiri/status/1934324441363747001&partner=&hide_thread=false Hamilton se llevó una marmota.



"Simplemente iba lento, me faltaba mucho rendimiento, así que era más de medio segundo, y tuve que seguir", expresó Hamilton tras la carrera y se lamentó por haber atropellado a un ser vivo: "Estaba gestionando el neumático también, así que me sentía optimista y luego no vi que pasara, pero obviamente me enteré de que golpeé a una marmota, así que eso es devastador. Me encantan los animales, así que estoy muy triste. Es horrible".