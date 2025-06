Franco Colapinto no se calló nada y habló sobre la estrategia de Alpine: "Desastre..."

El piloto argentino habló tras el GP de Canadá y reparó en su única parada en los pits, la cual fue de 3.4 segundos, más lenta de lo habitual, y que afectó todo lo que prosiguió: “ Muy difícil la carrera, estuvimos en la estrategia equivocada y no se podía pasar por la recta, eso nos complic ó. Una pena el resultado ”, explicó el pilarense.

“Con el auto, bien. Fue una mala estrategia y eso me hizo quedar fuera de los puntos ”, siguió Colapinto, quien apuntó contra las decisiones de la escudería: “Fue una estrategia buena en papel, pero fue un desastre por cómo se dio la carrera ”, afirmó el argentino.

Franco Colapinto post carrera:



- "Estuvimos en la estrategia equivocada, una pena creo que teníamos un buen auto para hoy en aire limpio en aire sucio se complicaba." "No fue el domingo que esperábamos."



A ENFOCARSE EN LO QUE VIENE.

Por último, Franco eligió quedarse con los aspectos más positivos de la jornada: “Este fin de semana dimos un pasito en general, hay que mantener eso y mirar hacia adelante. Estamos encontrando el camino, hay que entender qué es lo que pasa cuando no tengo confianza o cuando no tengo grip, porque ahí es cuando más me cuesta".