El arquero de Deportivo Riestra se defendió tras su error ante Instituto: "Es mi estilo"

Deportivo Riestra fue goleado en su visita a Instituto, por 3 a 0, en la decimotercera jornada de la Liga Profesional. Ignacio "Nacho" Arce no fue la figura del partido pero sí protagonista de un momento insólito cuando tuvo un grave error en el segundo gol de Gastón Lodico. Post partido, el arquero no quiso quedarse callado.

Tras una buena racha de vallas invictas, "Nacho" Arce quedó en el ojo de la tormenta por la goleada de Instituto a Riestra. El arquero quedó expuesto principalmente por su fallida salida hasta la mitad de cancha, que valió el doblete de Lodico, pero no se retrotrajo. "Es mi estilo, me puedo equivocar. Se equivocan los mejores, ¿no me voy a equivocar yo? No son bloopers, son aprendizajes y es mi estilo", retrucó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1911508640684535961&partner=&hide_thread=false TREMENDO BLOOPER DE NACHO ARCE Y GOLAZO DE INSTITUTO



El arquero de Riestra quiso salir jugando hasta mitad de cancha, la perdió y el volante de la Gloria remató desde esa distancia para el 2-0#Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/6BZxdc5IfP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 13, 2025 Y amplió: "Puede gustar o no, y asumo los errores cuando son equivocaciones. Seguramente lo trabajaremos para que no se repita". Deportivo Riestra fue goleado por Instituto, y 'Nacho' fue cuestionado a pesar del gran rendimiento que desplegó en lo que va de la Liga Profesional. "-¿Vas a seguir arriesgando? -Es mi estilo, es mi forma. Me divierto, lo disfruto con responsabilidad. Hoy salió mal", agregó.