Durísima sanción de la AFA a Godoy Cruz por la agresión a un juez de línea

Godoy Cruz vs. Talleres: quién fue el agresor del juez de línea

Tras revisar las cámaras de seguridad del estadio Malvinas Argentinas, el Ministerio Público Fiscal identificó que el agresor era un adolescente de 13 años. Acto seguido, reservaron la identidad del chico, aunque se presentó a declarar junto a su madre como responsable legal.

Asimismo, no se le puede imputar el delito, aunque sí se tomarán medidas para castigar su acción: deberá hacer un tratamiento psicológico y el equipo mendocino le puso derecho de admisión, por lo que no podrá entrar al estadio. Además, sus padres tendrán otras sanciones por la responsabilidad sobre su hijo, aunque no estuvieron en el estadio.