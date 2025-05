Dibu Martínez advirtió que se retirará de la Selección Argentina: "Es algo que se dará"

El arquero de la Selección Argentina y de Aston Villa de la Premier League , Emiliano Dibu Martínez , fue crítico consigo mismo en relación a las últimas actuaciones, y aseguró que está trabajando para mejorar. "No estoy contento por lo individual", tiró.

En diálogo con ESPN, el guardapalos campeón del mundo se mostró orgulloso de lo realizado por el Aston Villa en el plano nacional y continental , pero disconforme con su propio andar dentro del campo. "Orgulloso. Desde que llegué hemos ido en crecimiento, estamos peleando para entrar en Champions. No estoy contento por lo individual y por no conseguir los objetivos, pero si lo estoy en lo colectivo ”, contó.

Consultado por lo que cree que no permitió que los Villanos lleguen más lejos en la temporada, Martínez fue claro y responsabilizó al arribo tardío de los refuerzos: "Llegaron a finales de enero, febrero, sólo para unos partidos. No teníamos un plantel tan competitivo, los cambios, si tuviéramos este equipo a dónde podríamos haber llegado, esa es la pregunta. Hubo que vender jugadores. Competimos como podemos pero para llegar a instancias grandes necesitás mejor plantel ”.

La vida de Emiliano Martínez dio un brusco giro hace tan sólo cuatro años, cuando pasó de ser un desconocido al mejor arquero del mundo, convirtiéndose en el ídolo de grandes y chicos. Esa fama podría haberlo mareado, pero el portero asegura que no es así. "Soy muy simple, sigo mi misma rutina", advirtió. Luego, completó: "Obviamente ser campeón mundial te da un plus a la hora del respeto, la gente, los árbitros. Pero yo busco siempre mis objetivos, me peleo yo contra yo, me quiero superar. Jugar 60 partidos y terminar sin lesiones también es ganar . Voy a jugar probablemente más partidos que el año pasado, ya es mejor”.

En relación a las críticas externas, Dibu adujo no sentirlas. "Lo que opinan no me afecta. Pueden opinar mucho, bueno o malo pero sé quién soy, la persona que soy, muchos te juzgan por un partido, yo salgo a la cancha y quiero ganar. Afuera de la cancha soy papá, marido, hijo, solo que adentro quiero ganar, nada más”, se escudó.

El amor y cariño del hincha argentino lo abruma por momentos, y le impide hacer su vida normal. "Cuando voy a Argentina puedo hacer menos cosas de lo que me gustaría, no puedo llevar a mi sobrina al parque pero si siempre vamos de vacaciones juntos. Pero la plata a nosotros no nos cambió”, confesó sobre el tema.

Martínez no sólo quiere dejar una huella para sí mismo, sino que aspira a ser una motivación para futuros arqueros. "Trato de superarme año a año a mí mismo, quiero dejar la vara bien alta. Que dentro de 15 años haya un pibe que diga ‘para superar al Dibu tengo que matarme laburando’. Así se empuja al fútbol a crecer", soñó.

Finalmente, Martínez ratificó la idea del retiro de la Selección en caso de ser bicampeón mundial, algo que repite siempre que se lo consultan. "Son cosas que uno quiere cumplir, si salir campeón implica dejarle la camiseta a otro, es algo que un día se dará”, avisó.