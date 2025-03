Debut en River: quién es Giorgio Costantini, el juvenil brasileño que ilusiona a Marcelo Gallardo

Lionel Scaloni no lo convocó y tardó 20 segundos en marcar un golazo en el fútbol italiano

Pese a que su padre, Alejandro, es brasileño y se radicó en Brasil con su madre Paula, la camiseta de La Banda pudo más: "arranqué en una escuelita del Paranaense a los 9 años y a los 12 me fui a las inferiores del Coritiba, que es el clásico rival. Me quedé un año ahí, para luego a los 13 ir a las inferiores del Paranaense, que estuve cuatro, casi cinco años", sostuvo el joven Costantini en una nota con Infobae, donde se refirió a sus orígenes.

Gj3EvWvXAAAR6wi.jpg Giorgio Costantini la joya brasileña que debutó en River

Fue en mayo del 2023 cuando el joven decidió dejar el Atlético Paranaense y se probó en el Millonario: "Me recibieron muy bien, tanto los jugadores como el cuerpo técnico. La prueba me la tomó Jonathan La Rosa, que sigue siendo el técnico de la Sexta División. Fue distinto de lo que pensaba porque me sorprendió. Hay diferencias con el fútbol brasileño. Acá es más físico. Creo que en ningún país es igual uno con el otro", cerró Giorgio Constantini, la nueva promesa millonaria que promete un brillante futuro.