"Cuento del tío": Guillermo Salatino reveló cómo recuperó el dinero que le robaron en una estafa virtual

A sus 79 años, Salatino había hablado recientemente sobre el incidente. "Me siento impotente. Me da bronca vivir en un país en el que para vivir con tranquilidad y buena fe, uno tenga que estar siempre en guardia. Yo creo en la gente y, evidentemente, estoy equivocado", había expresado el veterano periodista luego de la estafa y de perder una importante suma de dinero.

Afortunadamente, luego de difundir lo sucedido y realizar las gestiones necesarias, Guillermo logró recuperar el dinero . Fue él mismo quien compartió la buena noticia en sus redes sociales y lo celebró junto a sus seguidores. Así, el comentario de frustración "soy un pelotudo, no me puede pasar esto a mi edad" , dicho días atrás, ya pertenece al pasado.

Guillermo Salatino / Estafa Salatino contó que pudo recuperar el dinero.

En la misma publicación, el periodista deportivo expresó: "Así como me lamenté por la estafa que me hizo perder casi dos millones de pesos, quiero agradecer especialmente a Horacio Muñiz, ejecutivo del ICBC, uno de los bancos de donde me sustrajeron el dinero, por haber gestionado ante Mercado Libre. Logró recuperar la totalidad y hoy me realizaron el depósito."