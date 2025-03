Cuál es el apodo que involucra a Boca y que Mario Pergolini detesta: "Por culpa de Riquelme..."

Fue a través de su programa "Deja que entre el sol", que se transmite por Vorterix, que el conductor confesó: “Yo la palabra Bostero no la uso más porque se la apropió Román. La agrupación se llama así y por eso no lo digo más” , afirmó Mario Pergolini.

Esta particular declaración surgió cuando dos confesos seguidores de Boca y actual compañeros de mesa del ex CQC, Gonzalo Banzas y Roberto Galati, afirmaron sentirse “Bosteros”, a lo que Pergolini bromeó: “Entonces están con Román y no tiene nada de malo y hay miles de personas que están con Román les habrá gustado ayer no estar en el sorteo de la Copa Libertadores”, sentenció.