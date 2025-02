Condenaron a un jugador de rugby que dejó tetrapléjico a un rival tras un tackle prohibido

En un testimonio emitido por France 3 Occitanie, Mathias relató lo sucedido: “En cuanto me pasó, comprendí inmediatamente que había una intención de hacer daño. Como ya había soltado el balón, estaba de espaldas a la defensa, entonces él se me acercó por detrás. Una vez que me tomó por detrás, me levantó a la altura de la cintura, me llevó 3 o 4 metros y entonces fue cuando me arrojó hacia adelante y me empujó al suelo, lo que me golpeó la cabeza primero y me dobló el cuello”.