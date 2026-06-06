Con Lionel Messi en el banco, la Selección Argentina juega su primer amistoso con Honduras

A 10 días de su primer partido por el Mundial 2026, la Selección Argentina se mide ante Honduras en un amistoso disputado en el Kyle Field de Texas. Lionel Scaloni aprovechó para darle chances a algunos suplentes que buscan ganarse el lugar. Dirige el estadounidense Víctor Rivas.
Lionel Messi esperará su lugar en el banco de los suplentes
El capitán del conjunto nacional se sentará al lado de Lionel Scaloni, y se especula con que tenga algunos minutos en el segundo tiempo. El diez está listo para retornar a los campos de juego.