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Con Lionel Messi en el banco, la Selección Argentina juega su primer amistoso con Honduras

La Albiceleste enfrenta a su par de Centroamérica en Texas, con la vista puesta en el debut en el Mundial 2026 ante Argelia, del 16 de junio.

La Selección Argentina juega su primer amistoso con Honduras
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A 10 días de su primer partido por el Mundial 2026, la Selección Argentina se mide ante Honduras en un amistoso disputado en el Kyle Field de Texas. Lionel Scaloni aprovechó para darle chances a algunos suplentes que buscan ganarse el lugar. Dirige el estadounidense Víctor Rivas.

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Lionel Messi esperará su lugar en el banco de los suplentes

Lionel Messi.

El capitán del conjunto nacional se sentará al lado de Lionel Scaloni, y se especula con que tenga algunos minutos en el segundo tiempo. El diez está listo para retornar a los campos de juego.

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La delegación Albiceleste ya llegó al estadio donde enfrentará a Honduras

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Así es el enorme estadio donde jugará Argentina ante Honduras:

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Formaciones de la Selección Argentina - Honduras:

Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez, Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni

Honduras: Edrick Menjivar; Cristopher Meléndez, Giancarlos Sacaza, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, José Reyes; Dereck Moncada, Luis Palma, Rigoberto Rivas; Jorge Benguche. DT: José Francisco Molina.

Datos del partido:

Estadio: Kyle Field

Árbitro: Víctor Rivas

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