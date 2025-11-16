Comenzó el segundo tiempo: River Plate y Vélez igualan sin goles, en Liniers

Luego de un buen comienzo, River Plate perdió el dominio del juego y Vélez Sarsfield terminó mejor el capítulo inicial. La Copa Libertadores debe esperar.

Bouzat fue clave para el crecimiento de Vélez, que terminó mejor la primera mitad del duelo disputado en Liniers.

Juan Fernando Quintero comenzó en buen nivel y luego se fue perdiendo en la intrascendencia de su propio equipo.

River Plate, que viene de perder ante Boca, visita a Vélez Sarsfield en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Se disputa en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El encuentro muestra un comienzo vertiginoso, con el Millonario que tuvo una chance clarísima en los pie de Driussi, pero el remate se fue por encima del travesaño. Vélez respondió con un cabezazo de Gordon que se fue apenas ancho. El duelo, con dos equipos decididamente ofensivos, tenía un arranque emotivo y con promesa de mayores atractivos.

Vélez fue consiguiendo una tenencia inteligente. Más allá de que los equipos de Guillermo suelen ser directos tras la recuperación del balón, esta vez hubo una sana intención para no poner en riesgo el balón. Los de Liniers se adelantaron en el campo de juego y River de a poco volvió a ser ese equipo frágil, sin ideas y con demasiadas dudas. Carrizo exigió a Armani con un remate que se metía en el segundo palo.

River - Vélez Portillo ocupó un lugar en la zaga central, tras la salida de Paulo Díaz, quien no fue convocado por Gallardo y emigrará en el próximo mercado de pases. Gentileza River se quedó sin conexiones cuando crecieron Bouzat y Aliendro en el mediocampo velezano. Además, Lanzini y Carrizo encontraron espacios para imponer su talento en el mano a mano, lo que provocó algunas situaciones sobre la valla millonaria. En medio de los sobresaltos, Obregón tuvo que reemplazar a Bustos, que salió lesionado. La racha de jugadores golpeados en el elenco de Gallardo llaman la atención y provocaron el fastidio del entrenador.

River, el de la mala racha El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 2-0 ante Boca en el Superclásico, donde dejó una pauperrima imagen ante su máximo rival. No pateó al arco y acrecentó la crisis al quedar complicado para clasificar a la próxima Copa Libertadores de América.