Coki Soto, tras la denuncia por doping: "Esperaron a que esté en Argentina para que no pueda hacer nada"

Sin embargo, Soto no sólo niega rotundamente haber consumido sustancias prohibidas, sino que denuncia irregularidades en el procedimiento. “Estamos muy dolidos con este tema. Ha sido una mala jugada, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea para demostrar lo contrario” , afirmó el púgil, visiblemente afectado por la situación.

La controversia gira en torno al momento y la comunicación de los resultados: “ Ellos hicieron el antidoping el sábado a las 11 de la noche, después de la pelea. Esos resultados son rápidos . Yo estuve todo el domingo y la mitad del lunes en Panamá, y recién cuando llegué a Argentina nos informaron. Especularon con eso, con que ya no pudiera hacer nada”.

Coki Soto y su DT Pablo Chacòn.jfif Coki Soto y su entrenador Pablo Chacón ya presentaron las pruebas contra el doping, tras repetir los análisis.

El comunicado oficial de la Comisión, dirigido al presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), indica que la prueba fue realizada conforme al artículo 91 del reglamento panameño, inmediatamente después del evento. No obstante, Soto cuestiona la transparencia del proceso: “El lunes a la mañana tranquilamente podríamos haber repetido la prueba, pero no lo hicieron. Apenas me dieron la noticia, ya en Mendoza, fui al Hospital Lagomaggiore y el resultado dio negativo”.