Calidad y desequilibrio: así fue el debut de Rodrigo De Paul con el Inter Miami

El volante llegó procedente del Atlético Madrid , que lo dejó marchar tras recibir una oferta de 15 millones de euros. El futbolista no dudó en marcharse, no por un reto futbolístico, sino por la calidad de vida que le ofrece las tierras estadounidenses, donde compartirá cancha con su amigo de la Selección Argentina.

El ex mediocampista de Racing Club jugó los 90 minutos y fue clave para darle juego y movilidad a un equipo que le faltaba ritmo. Sus presencia en la cancha le permitió a Sergio Busquets liberarse en el plano ofensivo, ya que el "Motorcito" cubriría los relevos del equipo, gracias a su enorme despliegue.

Lo cierto es que antes del comienzo del juego, De Paul se estrechó en un abrazo con Messi , en una imagen soñada por muchos fans de la Scaloneta. Tras el duelo, el volante dialogó con la transmisión de Apple TV y dijo: “Estoy bien, contento por cómo lo hizo el equipo. Podría haberse definido antes, pero tiene su condimento ganar al final el equipo hizo un gran partido. Hay compañeros que conozco, solo ayudar al equipo. Me siento cómodo, estoy muy feliz en el Inter ”, prosiguió.

“No me cuesta mucho el parate. Uno siempre está entrenando, haciendo cosas. No sabía si iba a hacer 90 minutos. Creo que los aguanté bien, me voy contento con el debut”, concluyó el número 7.

Al Inter Miami de Messi, De Paul y compañía, le espera acción el próximo sábado y otra vez como local en el Chase Stadium ante el Necaxa, conjunto que es dirigido por Fernando Gago. El duelo se disputará a las 20 (hora argentina). Luego de eso, el próximo miércoles 6 de agosto, será el turno de recibir a Pumas (20.30 en Argentina), que acaba de sumar en el arco al costarricense Keylor Navas, exNewell’s.