Brasil iguala con Noruega tras malograr un penal en los octavos

Brasil y Noruega empatan sin goles en el marco de los octavos de final Mundial 2026. Desde las 17 horas y bajo el arbitraje de Ismail Elfath, el elenco brasileño y el europeo se verán las caras en el MetLife de New Jersey.
Brasil y Noruega empatan sin goles en el marco de los octavos de final Mundial 2026. Desde las 17 horas y bajo el arbitraje de Ismail Elfath, el elenco brasileño y el europeo se verán las caras en el MetLife de New Jersey.
La Canarinha desperdició un penal a los 11', luego de que Orjan Nyland le contuviese un penal a Bruno Guimarães.