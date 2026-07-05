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Brasil iguala con Noruega tras malograr un penal en los octavos

Brasil y Noruega igualan sin goles en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un duelo por un pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026. Örjan Nyland le atajó un penal a Bruno Guimarães.

Erling Haaland intenta avanzar entre la marca de Gabriel Magalhães y Marquinhos durante el duelo entre Brasil y Noruega por los octavos de final del Mundial 2026, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Bruno Guimarães desperdició la chance más clara de Brasil: Örjan Nyland le contuvo un penal y mantuvo el cero para Noruega.
Neymar junto a su compañeros del seleccionado brasileño en la previa al choque frente a los noruegos por un lugar en cuartos de final.&nbsp;
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Canarinha desperdició un penal a los 11', luego de que Orjan Nyland le contuviese un penal a Bruno Guimarães.

Gol anulado a Noruega

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Brasil vs Noruega

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Minuto a minuto y estadísticas de Brasil - Noruega:

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