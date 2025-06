Brad Pitt habló sobre Franco Colapinto y dijo lo que muchos piensan: "Recién comenzó..."

Franco Colapinto junto a Brad Pitt en la premiere de la película F1 Franco Colapinto y Pierre Gasly posaron junto a Brad Pitt en la premiere de la película F1. Gentileza

En ese evento, Colapinto conoció a Brad Pitt y expresó: "Brad estuvo medio flojo, como en la película. No, mentira, crack, crack. Lo conocí. Estaba afeitado, y dije ‘este no es’. Estaba pelado, sin barba y me dije ‘¿qué pasó Brad?’. Los años nos pegan a todos. Seguro a las chicas no les importa. ¿Qué tiene? ¿60 años? Ya está grande. No importa, ¿no? La verdad, un crack, muy buena persona. Además, cómo nos recibió... Y después, conocer a Brad cuando estuve viendo sus películas desde los 10 años... Es una locura, un sueño", dijo, entre risas.

“Fue una experiencia única caminar por la alfombra roja en Times Square y conocer a Brad Pitt. Sin duda, fue un día que nunca voy a olvidar. La película será el tema de conversación en el paddock este fin de semana y me entusiasma que todos la puedan ver”, aseguró el argentino que se prepara para competir con Alpine este finde en el GP de Austria.