Boca sin paz: así fue la tensa charla entre Rojo y Russo antes de la eliminación del Mundial de Clubes

De acuerdo con Sergio Maffei , de Olé, la tensión entre jugador y su entrenador fue una frase del ex Manchester United: “Me venís faltando el respeto , me dijiste que iba a jugar y me sacaste de la nada…”.

Macos Rojo podría dejar Boca tras el Mundial de Clubes Macos Rojo podría dejar Boca tras el Mundial de Clubes

Por su parte, ante la avanzada del central, Russo no se quedó callado y lanzó: “Si tenés problema, ¿por qué no te vas?”, a lo que el propio Rojo respondió: “Si querés que me vaya, me voy, no quiero problemas. Hablamos con los dirigentes y listo”.