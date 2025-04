Bombazo en la Fórmula 1: una nueva escudería podría sumarse en las próximas temporadas

33256699.jpg El príncipe Khalid Sultan Al-Abdullah Al-Faisal

"Si vas a comprar un equipo de Fórmula 1, la gente lo hará para obtener ganancias, especialmente si es adquirido por una de las empresas del Fondo de Inversión Pública (PIF) saudí. Vemos que la F1 está llegando a nuevos mercados, las ventas aumentan a nivel global... No es fácil decidir qué equipo comprar o cómo gestionarlo. Pero tenemos mucho interés... organizamos carreras, patrocinamos equipos. Así que no me sorprendería un anuncio sobre un equipo saudí", expresa el mandatario saudí.