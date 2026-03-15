Boca ya visita a Unión de Santa Fé, en el cierre del domingo

Boca ya juega en Santa Fe, ante el peligroso Unión, en el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional , que asoma clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. Se juega en el Estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Y siguiendo en la sintonía de un Boca sin reacción, Unión tuvo la primera chance clara: un bombazo de Tarragona que Marchesín sacó al córner. Las alarmas comenzaron a sonar del lado xeneize.

El equipo de Úbeda intenta presionar en la salida de los santafesinos, pero este elenco de Madelón tiene recursos y opciones para intentar ser prolijo. Por ahora, el local decide por dónde y cómo se juega.

Tarragona probó de afuera y Marchesín TAPÓ para salvar a Boca ante Unión #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/Zz9Q87M8pt

Con el correr de los minutos, el visitante empieza a controlar el ritmo del partido. Aunque Paredes no consigue moverse con comodidad ante la insistente presión del rival, empiezan a aparecer algunos "pasillos" por donde Boca hace correr la pelota. Por ahora, se juega lejos de los arcos.

El Xeneize llegó a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera . Esto provocó la reacción negativa de los hinchas, que silbaron al cuestionado entrenador Claudio Úbeda mientras se retiraba a vestuarios.

Boca - San Lorenzo, por la Liga Profesional Boca - San Lorenzo, por la Liga Profesional CASLA

El equipo del Sifón, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y con más dudas que certezas respecto al futuro.

Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.

Independiente de Avellaneda vs. Unión de Santa Fe Independiente consiguió un empate increíble: fue 4 a 4 ante Unión de Santa Fe por la 10º fecha del Torneo Apertura. Gentileza.

En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4. Ante Boca, tiene la gran chance de dar el golpe y demostrar que está para combatir en el torneo vernáculo. Promesa de partidazo.