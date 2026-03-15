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Boca ya visita a Unión de Santa Fé, en el cierre del domingo

El Xeneize se mide ante el Tatengue, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional del fútbol argentino.

Boca visita a Unión por la Liga Profesional
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca ya juega en Santa Fe, ante el peligroso Unión, en el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, que asoma clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. Se juega en el Estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Y siguiendo en la sintonía de un Boca sin reacción, Unión tuvo la primera chance clara: un bombazo de Tarragona que Marchesín sacó al córner. Las alarmas comenzaron a sonar del lado xeneize.

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El equipo de Úbeda intenta presionar en la salida de los santafesinos, pero este elenco de Madelón tiene recursos y opciones para intentar ser prolijo. Por ahora, el local decide por dónde y cómo se juega.

Con el correr de los minutos, el visitante empieza a controlar el ritmo del partido. Aunque Paredes no consigue moverse con comodidad ante la insistente presión del rival, empiezan a aparecer algunos "pasillos" por donde Boca hace correr la pelota. Por ahora, se juega lejos de los arcos.

El Xeneize llegó a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera. Esto provocó la reacción negativa de los hinchas, que silbaron al cuestionado entrenador Claudio Úbeda mientras se retiraba a vestuarios.

Boca - San Lorenzo, por la Liga Profesional
Boca - San Lorenzo, por la Liga Profesional

Boca - San Lorenzo, por la Liga Profesional

El equipo del Sifón, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y con más dudas que certezas respecto al futuro.

Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.

Independiente de Avellaneda vs. Unión de Santa Fe
Independiente consiguió un empate increíble: fue 4 a 4 ante Unión de Santa Fe por la 10º fecha del Torneo Apertura.

Independiente consiguió un empate increíble: fue 4 a 4 ante Unión de Santa Fe por la 10º fecha del Torneo Apertura.

En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4. Ante Boca, tiene la gran chance de dar el golpe y demostrar que está para combatir en el torneo vernáculo. Promesa de partidazo.

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