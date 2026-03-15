Boca ya visita a Unión de Santa Fé, en el cierre del domingo

Boca ya juega en Santa Fe, ante el peligroso Unión, en el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional, que asoma clave para la continuidad de su director técnico, Claudio Úbeda. Se juega en el Estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.
Y siguiendo en la sintonía de un Boca sin reacción, Unión tuvo la primera chance clara: un bombazo de Tarragona que Marchesín sacó al córner. Las alarmas comenzaron a sonar del lado xeneize.
El equipo de Úbeda intenta presionar en la salida de los santafesinos, pero este elenco de Madelón tiene recursos y opciones para intentar ser prolijo. Por ahora, el local decide por dónde y cómo se juega.
Con el correr de los minutos, el visitante empieza a controlar el ritmo del partido. Aunque Paredes no consigue moverse con comodidad ante la insistente presión del rival, empiezan a aparecer algunos "pasillos" por donde Boca hace correr la pelota. Por ahora, se juega lejos de los arcos.
El Xeneize llegó a este encuentro envuelto en dudas, luego de la igualdad en la última fecha como local frente a San Lorenzo, que representó su cuarto empate consecutivo en La Bombonera. Esto provocó la reacción negativa de los hinchas, que silbaron al cuestionado entrenador Claudio Úbeda mientras se retiraba a vestuarios.
El equipo del Sifón, que solo ganó uno de sus últimos seis partidos, está séptimo en la Zona A con 13 puntos. Si bien está a solo dos unidades de la segunda posición, un resultado adverso podría dejar al equipo de La Ribera fuera de los puestos de clasificación a los playoffs y con más dudas que certezas respecto al futuro.
Unión, por su parte, tuvo un gran comienzo en este Torneo Apertura, donde marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y mantiene más vigentes que nunca sus posibilidades de pelear por la primera posición.
En la última fecha, a los dirigidos por Leonardo Madelón se les escapó un partido insólito ante Independiente en el que llegaron estar 3-0 y 4-2 en ventaja, aunque finalmente igualaron 4-4. Ante Boca, tiene la gran chance de dar el golpe y demostrar que está para combatir en el torneo vernáculo. Promesa de partidazo.
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