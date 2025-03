Boca se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia con importantes cambios

En la práctica de este miércoles, uno de los jugadores claves en el esquema táctico sufrió un revés desde lo físico, y no jugaría el próximo domingo ante el Halcón de Varela . Para reemplazarlo, habría cambio de nombres en otros puestos.

Después de una grandísima actuación ante Central Córdoba en Santiago del Estero, en el inicio de la semana el volante sufrió una contractura muscular por la sobrecarga de varios encuentros seguidos como titular. Por eso, G ago decidió que entrene a un ritmo más bajo, para cuidarlo de una lesión más grave . Si bien se menciona que podría jugar sin problemas el domingo, no sería descabellado que lo dejen descansar para regular su actividad.

El posible mediocampo de Boca para jugar ante Defensa:

Boca Milton Giménez festeja ante Rosario Central, en el marco de la Liga Profesional La Nación

Lo de Ander Herrera no es lo único que habrá que seguir durante lo que resta de la semana, ya que otro intérprete de ese sector del campo también sufrió molestias. Se trata de Kevin Zenón, uno de los más utilizados por Fernando Gago desde su llegada, que no está entero físicamente y no sería de la partida el próximo encuentro.