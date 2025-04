Boca llevará a juicio a un exjugador que criticó a Riquelme

Los planes Xeneizes contra el juvenil: El encargado de llevar adelante la presentación será el departamento de Legales del club, que planea una denuncia por calumnias e injurias con falso testimonio contra el jugador que pasó por la institución en su etapa de juvenil. La argumentación del Xeneize para esta acción legal tiene que ver con el trato que recibió el futbolista, que aseguran fue el mismo que cualquier promesa en las divisiones formativas. Además, cuentan que quedó libre por bajos rendimientos, y no por motivos extrafutbolísticos.

De esta manera, de prosperar la disputa entre ambas partes, la justicia deberá determinar si el jugador cayó en el falso testimonio o si contó algo real. Antes puede darse un arreglo previo, para evitar que la situación siga escalando y perjudique a la carrera de Coira o la imagen de Boca.

¿Que dijo Coira sobre Boca y Juan Román Riquelme? Leonel Coira, la nueva joya del Tomba. Leonel Coira será denunciado por Boca El juvenil, que también pasó por Godoy Cruz, aseguró: “Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tévez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en sexta y anduve muy bien. Después en quinta, el hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, comentó Coira en diálogo con el portal Bolavip.

Luego reveló una charla que tuvo con la dirigencia: “Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”.