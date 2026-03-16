Atlanta goleó a Deportivo Maipú en Villa Crespo

Deportivo Maipú pierde frente a Atlanta en Villa Crespo, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 5 de la Zona B de la Primera Naciona l. El Cruzado cae 3 a 1 ante el Bohemio.

Cuando el primer tiempo estaba por terminar, un centro de García encontró a Bisanz, quien anticipó a los defensores del Cruzado y abrió el marcador. Atlanta se fue al descanso con la ventaja y la tranquilidad de haber definido la primera mitad.

En el complemento, el Bohemio mantuvo la iniciativa y a los 8 minutos estuvo cerca de ampliar la ventaja: un potente remate de Fedele s e estrelló en el travesaño del arco defendido por Galardi.

A los 11 minutos, un centro preciso de Eggel no pudo ser conectado por Cabrera y, tras algunas imprecisiones defensivas, el balón le quedó a Gobetto, quien definió al fondo del arco y puso el empate transitorio 1-1.

Sin embargo, a los 26 minutos, un nuevo error defensivo del Cruzado permitió a Bisanz recuperar la pelota y definir por encima de Galardi, estableciendo el 2-1 final a favor de Atlanta.

34' gol del Bohemio

Centro pasado para Galeano que de cabeza puso el 3 a 1.

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Partido parejo y cerrado

Hasta el primer gol de Atlanta, el duelo se mantenía igualado, con ambos equipos repartiendo imprecisiones. El partido se tornó, por momentos, intrascendente y cerrado en el mediocampo, trabado y áspero. Sin embargo, el local logró controlar la mayor parte del juego.

Deportivo Maipú había expuesto sólido en defensa con Faggioli, Arnijas y De La Reta, y buscó sorprender con rápida y juego aéreo, aunque sin eficacia en los últimos metros.

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Oportunidades y errores

Las situaciones más claras del Cruzado llegaron por Eggel y Cabrera, pero le faltó precisión en los pases finales y los remates fueron bien resueltos por la defensa local. Por su parte, Atlanta también estuvo cerca: Sosa cabeceó apenas desviado tras un tiro de esquina, aprovechando un momento de desorden defensivo.

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Aunque el partido mostró paridad y ambos equipos se mantuvieron sólidos en defensa, la diferencia la estableció el Bohemio con el gol de Bisanz antes del descanso, dejando a Maipú con la tarea pendiente de buscar la igualdad en la segunda mitad.

Las formaciones Atlanta vs Deportivo Maipú

Atlanta: Francisco Rago; Martín García, Rodrigo Moreira, Tomás Rojas, Rodrigo Sosa; Tomás Castro Ponce, Bisanz, I Rodríguez; Jeremías Rodríguez Puch; Alejandro Quintana, Lautaro Fedele. DT: Cristian Pellerano.

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo de la Reta; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Mirko Bonfigli, Juan Pablo Gobetto; Franco Saccone, Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo.

Goles: PT: 46' Bisanz (A). ST: 11' Gobetto (M), 26' Bisanz (A), 34' Galeano (A).

Cambios: PT: 24' Galeano por Moreira (A). ST: 22' Castro por Quintana (A), Ibarra por Rodríguez Puch (A), 26' Alvarez por I. Rodríguez (A), Urtasun por Castro (A), 28' Rivalora por Gobetto (M), Montero por Cabrera (M) 36' Silva por Mansilla (M), Fernández por Reta (M), 40' Vera por Saccone (M).

Estadio: León Kolbovski

Árbitro: Felipe Viola