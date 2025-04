¡Alpine en llamas! Jack Doohan cuestionó la estrategia del equipo y su jefe le frenó el carro: "no tuvo ritmo"

Alpine no tuvo buen rendimiento el último fin de semana , donde Pierre Gasly tuvo que abandonar tras un accidente con Tsunoda en la primera vuelta y Jack Doohan completó otra decepcionante actuación al finalizar en la posición 17° del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1 .

En ese sentido, el propio Doohan se quejó por la estrategia utilizada en la última carrera y reconoció que vive un momento complicado en la máxima categoría: “Necesitamos hacer estrategias más simples y no ponernos tanta presión. Fue un día muy difícil, uno de mis días más difíciles en la Fórmula 1. Una combinación de cosas, al principio no se veía tan terrible. Me sentí cómodo en las primeras vueltas pero la estrategia fue un poco aventurera”, manifestó Doohan en dialogo con el sitio oficial de la F1.