Zulma Lobato sigue sin trabajo y evalúa irse del país

Desde hace varios años Zulma Lobato desapareció de los medios y si bien continúa realizando algunas presentaciones en eventos privados, la mediática confirmó que no le alcanza para vivir y evalúa dejar en breve la Argentina.

La falta de oportunidades y la pandemia por el coronavirus afectaron sus ganancias y solo vive gracias a una jubilación mínima que según Lobato no le alcanza para vivir.

Esta semana Zulma reapareció en el canal Crónica y sin dudarlo comentó: “Se están perdiendo una gran oportunidad”.

En una entrevista realizada por Diego Moranzoni, la artista repasó su trayectoria y reveló que en sus comienzos fue extra de más de 40 películas extranjeras y nacionales.

Molesta por el momento que le toca vivir, Zulma se mostró indignada por la falta de propuestas laborales argumentando que la industria del espectáculo le dio la espalda.

Sin esperanzas de conseguir trabajo en Argentina la entrevistada señaló que piensa irse a España: “Hasta Almodóvar me conoce. Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo”.

Antes de despedirse Lobato dijo que se siente reconocida aún en nuestro país: “Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, comentó.

“Tengo una jubilación mínima, pero nadie llega a fin de mes con eso. Apenas si pago el alquiler, los impuestos y como mal porque no llego”, dijo Zulma sobre sus únicos ingresos monetarios y hasta que llegó a trabajar de empleada doméstica para llegar a fin de mes.

Los eventos y los saludos en las redes sociales y por Whatsapp la ayudan a mantenerse pero no quiso revelar cuánto cobra: “Lo maneja mi mánager Lautaro Reyes. Pueden hablar con él”.

Mirando hacia el futuro la mediática manifestó: “Me veo rodeada de público y con muchísimo trabajo pero no acá, sino en España. Acá se están perdiendo una gran oportunidad”.