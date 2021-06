Zulma Lobato trabaja como empleada doméstica y cobra 400 pesos la hora

Zulma Lobato parece haber cumplido su cometido y ha conseguido un trabajo honesto. Desde el inicio de la pandemia la mediática debió arreglárselas lejos de los escenarios, porque debido a las restricciones casi todos los eventos en los que solía participar fueron suspendidos. Dejando de lado su sueño de ganarse al vida en el espectáculo hace algunos meses publicó un video pidiendo un trabajo que se alejaba bastante de su rubro.

“Necesito trabajar en todo lo que sea una cosa honesta, en casas de familia por hora o en un trabajo que me quieran dar. Cualquier persona que me quiera ofrecer un trabajo honesto me puede llamar”, decía la ex vedette en el video que publicó Juan Etchegoyen por las redes sociales.

En el mismo, por alguna razón resaltaba sus 13 años de carrera: “Hice teatro, televisión, todos saben quién es Zulma Lobato. En internet, si se fijan, cosas mías hay miles”, tal vez diciéndolo como garantía de su esfuerzo.

Luego fue su representante, Lautaro Reyes, quien habló por ella en Mitre Live, explicando las razones de su cambio rotundo. “Ella quiere trabajar y aunque sea le consigan para limpiar en casas de familias, necesita trabajar porque no hay shows ni presencias”, explicaba. ”Cobra 400 pesos la hora”, dijo sorprendiendo a los oyentes, por un precio que les parece elevado en comparación a quienes se dedican al mismo trabajo.

¿Cómo se mantiene Zulma Lobato?

Las razones, incluyen lo económico, pero también lo emocional: “Está aburrida con el tema de la pandemia”. Mientras conseguía un puesto, Reyes detalló que recibe ayuda de una ONG para poder pagar su alquiler y comida.

“Yo conseguí que los artistas solidarios le lleven alimentos para que vayan subsistiendo. Eso a nivel personal de ella y después con el tema económico la ayudan diferentes personas, no tiene tanto gasto”, dijo sobre la manera en que logró sobrevivir Lobato en 2020. Ese mismo año, fue víctima de un violento robo en Munro, donde delincuentes no solo la golpearon hasta hacerla sangrar, sino que la desnudaron cuando trataba de volver a su casa.

Sin embargo, el sueño de la ex vedette ya no está en los escenarios: “El sueño de ella es comprarse una casa y tener un terreno en Mar del Plata”, contó su representante para terminar de contar.