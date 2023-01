Wanda Nara posó con una bikini negra de triangulitos ínfimos y dejó su parte de adelante en primer plano

Wanda Nara dio qué hablar con sus últimos posteos en Instagram en los que se mostró súper provocativa con sus bikinis que resaltaron sus curvas. La empresaria luce desde hace varios días un nuevo look, el que todos halagaron, y el que se roba todos los “likes”.

La mediática lleva un tiempo instalada en el país junto a sus cinco hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Por motivos laborales, la ex blonda decidió quedarse en Argentina y disfruta del verano, lejos del invierno turco.

Wanda Nara y sus fotos provocativas en Instagram.

Tras su separación de Mauro Icardi, la modelo se anima a mostrarse más sensual con publicaciones que cautivan a sus más de 15 millones y medio de seguidores, a quienes mantiene permanentemente informados de vida personal y laboral.

En las últimas horas, Wanda Nara compartió fotos en bikini que desataron una nueva polémica. Es que luego de que se cambió el color de cabello, se tomó fotografías parecidas a las que subió la China Suárez.

Wanda Nara y sus fotos provocativas en Instagram.

Así, una vez más, compararon a la mediática con la actriz, con quien tuvo un duro enfrentamiento en el pasado, cuando la China y Mauro Icardi tuvieron una aventura amorosa. Por lo que aseguran que Wanda “le copia” a la ex Casi Ángeles en todo, no solo en el look sino también en la forma de posar y de tomarse fotos.

Más allá de eso, en pocas horas recibió casi 500 mil “me gustas” al pie de las fotos en las que posó con una microbikini negra, que resaltó más que nunca su delantera. Y al look le sumó una gorra como las que usa la China Suárez.

Aseguran que Wanda Nara "le copia" a la China Suárez.

“Podrán imitarla a la china pero igualarla jamás”, “China sos vos?”, “Jajajaja mira si la china te copiara, ella es natural y hermosa dónde la mires. No le llegas ni ahí Wanda”, “Ahora le copia las fotos a la China Suarez, que más falta ???”, “Falta que operes la voz para que tengas la voz de la China”, “No necesitas copiarle a la China todo...se vos!!!!!!!!”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Aseguran que Wanda Nara "le copia" a la China Suárez.

Wanda Nara y sus fotos provocativas en Instagram.

Wanda Nara y sus fotos provocativas en Instagram.

Wanda Nara posó con una campera de jean dejando casi al descubierto su delantera

En su cuenta de Instagram, la ex de Mauro Icardi se mostró sensual con un pantalón y campera de jean con la cual apenas cubrió sus lolas.

En este caso, la locación elegida fue una piscina enorme y desde su parte menos profunda Wanda fue fotografiada. Allí, sedujo a la cámara y enamoró a sus fanáticos.

Wanda Nara con su look total jean.

Wanda Nara y la cruz para evitar la censura de instagram

Wanda Nara desde Punta del Este

Wanda Nara

Wanda Nara