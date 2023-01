Wanda Nara se grabó acostada en su cama con casi nada de ropa y enloqueció a sus seguidores

Una vez más, Wanda Nara derritió su cuenta de Instagram al enseñar un video desde Punta del Este, acostada en su cama donde su colaless quedó en primera plana para delirio de sus seguidores.

Wanda Nara se destaca del resto de las personalidades del espectáculo porque sabe muy bien cómo llamar la atención de sus millones de seguidores en las redes sociales.

Wanda Nara, en el recital de David Guetta en Punta del Este

Y lo demostró una vez más con sus jugados posteos desde sus vacaciones en Punta del Este, donde recibirá el año nuevo.

Recién separada de Mauro Icardi y alejada de L-Gante, Wanda hizo una vez más las valijas, se subió a un avión privado y viajó con sus hijos a Uruguay.

Desde allí, la rubia dejó sin palabras a sus fans con su contenido, el que elevó la temperatura de Instagram.

Wanda posó en un video de espaldas a la cámara con una bikini diminuta que destacó su parte de atrás y al ritmo de: “Una nena sencilla”. Junto al posteo, escribió: “Modo lluvia”.

El desplante de Wanda Nara al hablar de su relación con L-Gante: “Me involucran con cada uno”

El cronista de Socios del Espectáculo le consultó a Wanda sobre unas declaraciones de su hermana Zaira Nara sobre su relación con el polista Facundo Pieres.

“Viste que Zaira va a estar soltera hasta que ella lo decida. ¿Vos también?”, quiso saber. “Obvio”, respondió la empresaria.

Wanda Nara habló con "Socios del espectáculo" sobre su relación con L-Gante.

Y luego desmintió el amorío con L-Gante: “No hay nada. Nada que ver. Es super amigo y tengo buena relación”.

“¿Te gustaría volver a enamorarte?”, preguntó el periodista. “Por ahora no. Estoy bien”, dijo la ex de Mauro Icardi.

La flamante pareja la descose en redes sociales.

“Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”, añadió.