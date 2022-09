Wanda Nara hizo delirar a todos al filmarse en plena ducha desde su yate privado

Wanda Nara es noticia por su presente amoroso y no deja de compartir fotos y videos de sus vacaciones en ‘soledad’ junto a su hermana Zaira. La rubia no escapa a su propia lógica de compartir su día a día en las redes y algunas imágenes no pasan desapercibidas debido a su contenido de alto voltaje.

Las Nara viven momentos muy intensos desde Ibiza, lugar que eligieron para tomarse una pausa de sus rutinas y de sus ahora ex maridos, Mauro Icardi y Jakob Von Plessen.

Primero se viralizaron sus fotos de la salida nocturna que tuvieron Wanda y Zaira, cuando fueron a ver un recital de Ozuna. En un preciso momento del evento la rubia recibió un beso en sus pechos de parte de un joven, que aún no se sabe si es amigo o extraño.

Wanda Nara y Zaira Nara

Pero más allá de ese acto que puede ser anecdótico, la empresaria siguió subiendo material a sus perfiles y deleitó a millones de fans.

Y es que el último video subido es un compendio de las actividades que llevó adelante durante su estadía en el paradisíaco destino español, y allí se la vio haciendo diversas actividades, algunas de ellas para el infarto.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

La rubia compartió un video de sus vacaciones en Ibiza e hizo estallar las redes.

El video de Wanda Nara duchándose en medio del mar

En un momento se la ve a Wanda Nara darse una ducha sobre un yate de espalda a la cámara, pero en otro pasaje aparece tomando sol sobre la playa con una bikini semi transparente.

Luego vuelve a mostrar su envidiable figura con un traje de baño enterizo negro y luciendo todos sus tributos. Y mucho más.

Como era de esperase, el post tuvo cientos de miles de reproducciones y likes y recibió comentarios de todo tipo, fundamentalmente aquellos que alabaron su belleza.

Wanda Nara está a full en “¿Quién es la máscara?”, a diario muestra sus atractivos y arriesgados looks pero también no deja de ser noticia por su separación confirmada de Icardi, el padre de sus dos niñas.

Wanda Nara encandiló con su look rockero: vestido al cuerpo engomado y lentes de sol

La increíble transformación física de Wanda Nara

La increíble transformación física de Wanda Nara

Tras confirmar su separación, Wanda Nara reapareció en Instagram en vestido azul ajustado al cuerpo.