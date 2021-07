Wanda Nara disfruta de sus lujosas vacaciones en Ibiza y se pasea en pijama por las calles

Junto a sus hijas Isabella y Francesca, Wanda Nara disfruta de unas lujosas vacaciones por Ibiza. Como tiene a todos acostumbrados, la espora de Mauro Icardi se toma tiempo para compartir en sus redes sociales distintos momentos que comparte con las nenas.

Esta vez, sorprendió a todos con la última novedad al publicar una foto en pijama en la vía pública y lo hizo siguiendo los últimos gritos de la moda.

Si bien es una tendencia extravagante y no cualquiera puede llevar con altura un pijama canchero por la calle, Wanda se atrevió y pasó la prueba con éxito. No eligió cualquier prenda: se puso un conjunto homewear de Louis Vuitton, que tiene estampas monogramas y lo combinó con stilettos nude.

La foto la compartió la hermana de Zaira Nara en su cuenta de Instagram y escribió: “La vista de mi habitación no necesita filtro”, quizá haciendo alusión a las duras críticas que muchas veces ha recibido por hacer “ciertos retoques” en sus fotografías.

Pero, lejos de recibir críticas, Wanda cosechó miles de likes y comentarios que elogiaron su osado look. Dueña de una personalidad particular, la empresaria no dudó en publicar su foto con el pijama de Vuitton, uno de sus diseñadores favoritos. Y marcó tendencia con su street style, que dejó a más de un boquiabierto. ¿Te animarías a usar tu pijama en la calle?