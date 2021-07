Aprovechando la soltería, Sabrina Rojas publicó fotos retro y ardientes en las que lava un auto en colaless

Luciano Castro y Sabrina Rojas confirmaron su separación definitiva hace algunas semanas y en estos días, la mendocina visitó distintos programas en los que se mostró feliz de estar soltera y también muy filosa al opinar de otras parejas. Como lo hizo con Lio Messi y Antonela Rocuzzo.

En una de las charlas dijo que no necesita estar en ninguna App para conseguir una cita y entre risas soltó: “No me hace falta, mi amor, con Instagram ya estamos completos”.

Y claro, si hace unos posteos que levantan la temperatura inmediatamente. Entre fotografías de sus niños Esperanza y Fausto, selfies para promocionar algún producto y postales viejas con Luciano, aparecen unas producciones retro que son un fuego.

Al parecer, Sabrina se puso a revisar fotos viejas y encontró tres que sabía que le iban a volar la cabeza a sus 985 mil seguidores. Corresponden a una producción ardiente que hizo para la revista Hombres, en la que se la ve con poca ropa, lavando un auto rojo debajo de la lluvia lo que hace más fogosa la toma.

“Foto retro en mis épocas de chica sexi”, escribió la rubia en la primera publicación donde posa de espaldas, con una colaless rosa, un top de algodón blanco más una esponja y balde negro.

“Cuánta juventud”, usó como epígrafe en la toma en que sale con un cigarrillo en su boca y un estilismo cowgirl, con micro short y chaleco corto de jean más botas texanas. “Ame esta producción!”, sumó.