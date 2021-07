Leticia Siciliani compartió su gran cambio físico en 10 años

Con su participación en “Masterchef celebrity 2″, Leticia Siciliani ganó un montón de seguidores nuevos en las redes sociales, los mismos que se animan a preguntarle de todo cada vez que ella abre el juego de preguntas y respuestas en Instagram.

Hace unas horas, la actriz disfrutó de “charlar” con su 1.6 millón de fanáticos; en el ping pong que propusieron, Leti hizo referencia a su cambio físico a través del tiempo y para demostrarlo, hizo un collage con postales suyas con 10 años de diferencia.

La hermana de Griselda Siciliani compartió una toma de cuando tenía 18 años, en la que se la ve en la playa, con una bikini sin breteles y un pareo atado más arriba de su cintura. Y en la otra, actual, con 28 años, en la que deja notar su cambio de actitud frente a todo.

También luce un traje de baño de dos piezas pero ya no se tapa ciertas partes del cuerpo sino que las muestra con orgullo y la camisola que lleva puesta es solo para agregarle tendencia y moda a la toma.

Leticia Siciliani reveló su gran transformación física con dos postales suyas Redes Sociales

Leticia está haciendo producciones muy sensuales y sus fanáticos se lo hacen saber pero claro, su humor característico sigue bien presente y lo deja ver cada vez que puede.

Días atrás, la artista reveló en una charla con Catalina Dlugi, cómo le contó a su familia su orientación sexual y cuál fue la reacción de sus papás: “Cuando les conté lo tomaron con naturalidad, porque la verdad es que ellos querían que yo estuviera bien. Quizás en ese momento les generó un poco de incertidumbre, porque yo se los estaba contando con mucha angustia, no por lo que les estaba contando sino porque sentía que se los había ocultado”, arrancó y luego continuó haciendo referencia a su primera relación con una mujer.

“Hacía seis meses que había estado por primera vez con una chica, que era mi novia en ese momento. No era que se los había ocultado toda la vida, sino que recién me estaba descubriendo. Ellos desde el primer momento lo aceptaron y cuando me vieron feliz, también fueron felices”, sumó la joven.