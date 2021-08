Vero Lozano habló sobre su relación y la posibilidad de la infidelidad

Vero Lozano es de las personas más carismáticas de la televisión. Siempre con un humor que la identifica, habla de temas que muchos no se animan a sacar a la luz.

Así, la conductora de Cortá por Lozano hablo acerca de su pareja, que ella declara que es “cerrada”, y cuáles son los permitidos con su marido, Jorge Corcho Rodríguez, con quien tiene a Antonia, su hija de 12 años.

“Si te vas de viaje y yo no me entero, si no volvés todo mordido, está todo bien”, expresó en No se puede vivir del amor en la radio La Once Diez.

"No me cabe la falta de respeto."

“Yo siempre digo ‘a mí no me lastimes, si cada uno quiere tener una cuestión que sea con respeto’. No creo que las personas seamos de otras personas, no creo en las posesiones. Pero no me cabe la falta de respeto, eso de que tiene dos familias: una en el campo y otra en la ciudad.”

Además, asume que su marido es una persona muy seductora. “Él seduce hasta a un colibrí, él te invita y te hace la pizza, te amasa y te sirve el vino. Es encantador y muy amoroso.”

Y aunque habló de infidelidad abiertamente, aclaró que su pareja es “cerrada”, por lo que no se trata de algo cotidiano o que aceptará con facilidad.

Sobre su marido agregó que es muy estético y puntilloso. “Él es más mujer que yo. Tiene que estar todo impecable, rompe las pelotas de lo lindo. Es bastante sensible y bastante llorón. Gracias a su hija, de 33 años, Jorge se ha deconstruido bastante. Es muy distinto al Jorge que yo conocí. En muchos aspectos está mucho más abierto en cuanto a los estereotipos, lo que hace una mujer y un hombre.”

La pareja lleva más de una década junta, aunque Vero admite que no se trata de una relación abierta.

En tono divertido como es costumbre en ella, contó cuál sería su fantasía si Corcho se va de viaje. “Si vos me decís Jorge se va una semana, ¿cuál es tu fantasía? Quedarme en mi casa y no me rompas los huevos, quiero mirar Netflix”.

Al principio, la pareja permaneció en secreto durante algunos meses. “Al principio todo era medio de oficinas para que nadie se dé cuenta. Él tenía sus cosas, y yo las mías”, dijo Lozano en una nota.

Ahora, conviven en una relación super estable, con una pequeña que revoluciona las redes sociales y con un manual de códigos que hacen que su matrimonio funcione.