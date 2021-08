Reynaldo Gianecchini, protagonista de Dulce Ambición, íntimo en Cortá por Lozano

Desde que comenzó Dulce Ambición, el galán de la novela Reynaldo Gianecchini ha conquistado al público.

El actor de 48 años se comunicó a través de Zoom con el programa de Vero Lozano para comentar algunos detalles de su personaje, los matices de su carrera y cómo logró consagrarse como una celebridad en Brasil.

Cuando fue consultado sobre su parecido con el personaje de Régis, el villano de Dulce Ambición, él declaro que en lo que se parece más a es “que me gusta disfrutar de la vida, pasarla bien y tomarme las cosas con tranquilidad. Además de eso, no me parezco en nada más (ríe).”

La novela ha iniciado hace apenas unas semanas y por el momento no sabemos mucho de lo que le depara el futuro a Régis. Aunque si sabemos que se unirá a la hija de María de la Paz para dar un duro golpe.

La novela ha superado el rating de todos los demás programas de cable en nuestro país, aunque no resulta una sorpresa. Tanto aquí como en su país natal, las telenovelas brasileras causan furor.

Su carrera de modelo y actor

Además de dedicarse a la actuación, Reynaldo es abogado y modelo. Un combo súper completo, aunque admite que ser actor siempre fue su vocación primordial.

“La primera vocación mía fue ser actor, primero estudie derecho, después me dedique a viajar por el mundo siendo modelo internacional, y recién a los 26 años me dediqué a la actuación”, contaba en la nota.

También habló sobre su paso del modelaje a la actuación, y de cómo tuvo que demostrar que estaba hecho para ello.

“Llevo un tiempo hasta que la gente pudo observar quien era yo y que quería ser actor. Estrené prácticamente sin experiencia y fue difícil para los demás reconocer lo que había hecho y que era mucho más que un modelo. Ese prejuicio que hubo fue solo al comienzo.”

En cuanto a su reconocimiento, antes de Dulce Ambición, Reynaldo ha sido protagonista de grandes producciones conocidas del medio brasilero.

Hemos visto su participación en novelas como Dulce Ambición, Lazos de familia, El color del pecado, entre otras. Por lo que, lejos de ser un actor primerizo, ya viene ganando terreno en el medio hace algún tiempo.

Sobre su reconocimiento, declaró que desde “los primeros días del estreno de una novela aquí es Brasil, ya sabes que al día siguiente salis a la calle y es una locura. Me pasó con ‘Lazos de familia’ en los 2000, Ahí me di cuenta que me había convertido en una persona publica y eso sucede inmediatamente.”

En cuanto a sus personajes favoritos, declaró que es difícil responder cuál fue su papel más importante, aunque enumeró “primero el de Lazos de familia, luego el de Verdades Secretas, otro personaje cómico en Bellísima y un personaje que eran gemelos en El color del Pecado.”

La intimidad de su vida personal

En 2011, Reynaldo recibió el diagnóstico de que padecía cáncer linfático. Al parecer, su padre también sufría las mismas condiciones, por lo que el actor no dudó en comenzar un tratamiento para salir adelante.

Durante algún tiempo realizó un tratamiento en Sao Paulo, aunque finalmente fue dado de alta y se encuentra en su mejor momento.

Él asegura que “sin dudas esa experiencia de haber estado en contacto con la muerte me hizo replantearme todo para los próximos años de mi vida. No solo tome el espacio para el trabajo y seguir en esa vorágine, sino para hacer pausas y disfrutar de las cosas lindas de la vida.”

Además, hace algunos años declaró sobre su sexualidad que se considera una persona pansexual, es decir, que ha mantenido relaciones con hombres y mujeres.

Así lo asumió en una nota con la agencia EFE en 2019. Fue un tema que se abordó en la entrevista, aunque simplemente se limitó a decir: “Es muy simple, dejo que mi sexualidad sea muy fluida.”