Reynaldo Gianecchini, de Dulce Ambición, es el primer actor brasilero en declararse pansexual

Reynaldo Gianecchini es uno de los actores brasileros más reconocidos en el continente. Por ser protagonista en novelas reconocidas como Dulce Ambición, Lazos de familia, El color del pecado, entre otras, Reynaldo ha ganado gran repercusión en la televisión latinoamericana.

Así fue que la noticia de que el actor había hablado abiertamente sobre su sexualidad fue algo que impactó a todos. Se trata del primer actor brasilero en declararse “pansexual”.

“A la gente le encanta encasillarme. Dicen que soy gay, pero yo no me considero eso. Me considero todo al mismo tiempo. Si hay que tener una palabra para mí, entonces es ‘pan’ (pansexual), porque ‘pan’ es todo”, le dijo a la agencia EFE.

“Estamos en un tiempo muy importante para quebrar varias cosas negativas como el racismo, la homofobia, con las formas que impiden que la personas sean como son, que no sean juzgadas o discriminadas, que no tengan un espacio propio porque son diferentes a la mayoría”, sostuvo. “Si tengo alguna lucha es ésa, la de la libertad.”

De esta manera, el actor abiertamente ha dado a conocer su sexualidad, luego de mantener un matrimonio por ocho años con la periodista Marilia Gabriela. La mujer, 24 años mayor que él, mantuvo su relación, aunque terminaron en 2006.

“A veces la felicidad de los otros incomoda. Yo tuve que acostumbrarme a ver mi intimidad vigilada, a no tener privacidad. Tuve que acostumbrarme a la fama porque, si no, no iba a poder vivir en paz”, decía por aquellos años. Luego de su separación, tuvo un breve romance con Preta Gil, la hija del músico Gilberto Gil.

Hoy, sin problema alguno, el joven declara haber mantenido relaciones con hombres y mujeres, aunque no busca que ello lo encasille en una orientación sexual definida.

Su personaje en Dulce Ambición

Sin dudas, la última novela brasilera que llegó a la pantalla de Telefé ha sembrado desde el primer día amores y odios en los espectadores argentinos.

Aunque no es extraño que ganen gran repercusión. Por más plataformas de streaming que existan, es difícil ganarle al amor argentino por las telenovelas.

Así, la novela de la tarde que tiene a Reynaldo como protagonista, esta ganando más y más terreno. En Dulce Ambición, que estrenó en su país natal en 2019, alcanzó picos de 12,8 de rating en sus primeras transmisiones.

En la nueva telenovela Reynaldo desempeña el papel de Regis Mantovani, el joven estafador que, con la ayuda de la hija de María de la Paz, intentarán conseguir su fortuna y engañarla de la forma más cruel.

“Mi personaje cambia mucho. Comienza queriendo aprovecharse de una mujer que es maravillosa, encantadora y que inspira a mucha gente”, declaró el actor en el estreno de la novela en Brasil.

Reynaldo protagoniza Dulce Ambición. web

Este actor es conocido por protagonizar las novelas más populares de comienzos del 2000, como Lazos de familia, El color del pecado y Bellísima; y más recientes, como Verdades secretas (2016).

Dulce ambición tiene como protagonista a la reconocida actriz Juliana Paes. Se trata de una historia de amor prohibido que se enfoca en María de la Paz, una repostera ambulante que logra convertirse en una empresaria millonaria, veinte años después de una tragedia en el día de su boda.

Pese a que ha logrado una exitosa carrera, María no ha podido ganarse el amor de Yos, su única hija, y se volverá víctima de su ambición desenfrenada.

Yos, con una perspectiva súper macabra de su madre, se une al seductor Regis Montavani en un plan que tiene como objetivo convencer a María. El objetivo: que maría se case con él para que juntos se queden con toda su fortuna.

Regis es el clásico villano de la novela que con el pasar de los capítulos mostrará otros matices. “Me gusta mucho ese autor (Walcyr Carrasco) porque generalmente sus personajes nunca son una sola cosa, sino que tienen de todo dentro de ellos”, explicó.

Tras superar un cáncer linfático diagnosticado en 2011, el actor está listo para volver al ruedo como nunca antes.