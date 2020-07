“Un disparate”, lanzó Julieta Prandi al escuchar el rumor de noviazgo con Lisandro Aristimuño

Este lunes por la mañana sorprendió el rumor de que Julieta Prandi habría encontrado el amor en los brazos de Lisandro Aristimuño. Pero la ilusión duró poco porque la misma modelo negó todo rotundamente.

“Me pareció un disparate”, dijo contundente Julieta ante la consulta de PrimiciasYa. Aunque sí abrió las puertas de su intimidad y reconoció que está saliendo con otro hombre.

Sobre el músico uruguayo, confió: “Sí, nos seguimos y me gusta su música. Pero no es la persona que yo estoy conociendo... Y este sería el tercero que me inventan. Agradecería que dejaran de hacerlo porque pueden molestar a terceros que nada tienen que ver”.

El run run del romance nació de varios guiños 2.0 y Me Gusta que intercambiaron Prandi y Aristimuño. Además, ella compartió un video de una producción de fotos que protagonizó y lo musicalizó con el tema de él: “Canción de amor”.