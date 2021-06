Tres años de trabajo comunitario para que El Polaco evite un juicio oral con su ex, Valeria Aquino

Puede que hoy triunfe en su participación en La Academia y tenga un contrato para participar en la nueva tira de Polka, convocado por el mismo Adrián Suar, pero hace algunos años el nombre del Polaco fue noticia y no por las mujeres razones. En 2015, su ex Valeria Aquino lo denunciaba públicamente por violencia de género. La mujer con quien tuvo a su hija Alma, logró que la causa avanzara hasta juicio oral. Fue un revés que presentó Fernando Burlando, el abogado del cantante, lo que podría evitar esta instancia.

En Los Ángeles de la Mañana fue donde contaron la primicia de que el abogado habría conseguido una condición legal para evitar que su cliente pasara por el proceso de juicio oral. Trabajo comunitario es la condición impuesta. “Serán tres años de tareas comunitarias... Mucho más de lo que en su momento le dieron a Carmen Barbieri”, dijo Maite Peñoñori.

El Polaco con Valeria Aquino y su hija Alma. Google

Según parece, la probation ya esta aprobada, pero en los próximos días saldría la confirmación oficial. “Esto es para evitar el juicio oral, Burlando hizo este arreglo y en breve le saldrá la resolución que dirá a cuántas horas de servicio corresponde y en dónde las cumplirá”, explicó Peñoñori.

Las peleas en vivo con Barby Silenzi

A pesar de que con el paso de los años su nombre se limpió para la mirada pública, el Polaco no parece ser el mejor en lo que registro amoroso se refiere. De hecho, desde hace meses se viene rumoreando una constante de peleas con su actual pareja, Barby Silenzi, con quien también tiene una hija.

El jueves pasado, el cantante quedó muy mal parado cuando hizo un desplante a su pareja en vivo en La Academia. Todo empezó cuando Barby se refirió a la posibilidad de tener un segundo hijo juntos.

“La vi a Pampita y tengo ganas de tener otro bebé, me encanta. Me gusta el estado del embarazo. Me gusta la panza, todo eso. Es hermoso”, dijo ella en un ataque de sinceridad luego de que Marcelo Tinelli le consultara sobre la familia ensamblada que armaron y la posibilidad de agrandarla.

Pero inmediatamente, el cantante dio un paso al costado diciendo “Yo paso”. “No, que sea lo que Dios quiera pero tenemos una bebé de un un año recién”, se trató de salvar. Pero la cara de ella ya estaba desfigurada: “Por lo menos decime ‘bueno, mi amor, lo pienso’. ¡No sé, algo!”. Mala pasada para El Polaco.